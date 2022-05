BVB: Der stille Abgang einer Legende - wird Ex-Kapitän Marcel Schmelzer jetzt Trainer?

Robert Lewandowski brachte den BVB in der 36. Minute in Führung, zwei Minuten später glich Cristiano Ronaldo aus. In der 64. Minute dann der große Moment von Marcel Schmelzer. Der Abwehrspieler nahm nach einer Flanke von Mario Götze den Ball direkt und hämmerte ihn in die untere rechte Ecke. Iker Casillas im Tor der Madrilenen war chancenlos.