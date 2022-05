BVB: Erling Haaland verärgert bei Dopingkontrolle - Stürmer verpasst sich Maulkorb

Stadionsprecher Nobby Dickel, den Haaland zuvor auf dem Weg zum Warmmachen als einer der ersten innig umarmt hatte, sagte über die Arena-Lautsprecher zu den 80.500 Fans: „Er erzielte sensationelle 85 Tore, so eine Quote hat es noch nie gegeben. Nun versucht er sein Glück in England. Damit er uns hier in Dortmund nie vergisst ein dreifach kräftiges: Eeeeerling.“ Die Fans entgegneten lautstark: „Haaaaaaland!“