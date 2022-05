Eintracht Frankfurt: Vorsicht Kostic, Kamada oder N‘Dicka! SGE-Abgänge rächen sich häufig

Kovac ist beim FC Bayern längst Geschichte und aktuell wieder auf Jobsuche, Hütter und Borussia Mönchengladbach gehen zukünftig getrennte Wege, Bobic hatte in einem Jahr bei Hertha BSC schon mehr Trainer als in fünf Jahren Frankfurt und muss in der Relegation um den Klassenerhalt zittern, Jovic befindet sich auf Vereinssuche und Rebic spielt in Mailand kaum noch eine Rolle.