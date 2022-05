FC Augsburg: Weinzierl und Hofmann wegen Reuter weg? Struber gilt als Trainer-Kandidat

Am Sonntagabend hatte die Bild zunächst online, am Montag dann in ihrer Printausgabe von der Augsburger „Intrigen-Kiste“ berichtet. Dort war in Zusammenhang mit Hofmanns Rücktritt von „Erpressung“ die Rede und Reuter wurde als böser Bube eines „Schmierentheaters“ dargestellt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)