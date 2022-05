FC Bayern: Auch Sven Ulreich mit Vertragsverlängerung nach Thomas Müller

Ulreich selbst kommentierte sein sich verlängerndes Engagement an der Säbener Straße: „Der FC Bayern ist in all den Jahren wie eine Familie geworden. Ich freue mich auf ein weiteres Jahr hier. Die Aufgabe hinter einem Welttorhüter wie Manuel Neuer macht mir Spaß, wir haben untereinander ein freundschaftliches, kollegiales Verhältnis.“ (BERICHT: Darum ergibt der Ibiza-Trip jetzt Sinn)