FC Bayern: Frage nach neuem Innenverteidiger spaltet Salihamidzic und Nagelsmann

Wie wenig der Trainer dem Innenverteidiger zutraut, lässt sich auch an dessen Einsatzzeiten ablesen. Selbst in der Rückrunde, als Süles Wechsel zum BVB schon feststand und Nianzou etwas mehr Spielpraxis im Hinblick auf die neue Saison gut getan hätte, setzte Nagelsmann den Teenager in der Bundesliga nur dreimal über die komplette Spielzeit ein. Nur zweimal stand er in der Startelf.