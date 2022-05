FC Bayern: Lewandowski-Berater Pini Zahavi nennt Details zu Gesprächen mit Kahn und Salihamidzic

„In den ersten 45 Minuten ist der Name Robert Lewandowski nicht ein einziges Mal gefallen. Ich kam also den ganzen Weg ins schöne München, um ein nettes Mittagessen in angenehmer Atmosphäre mit den Verantwortlichen des FC Bayern zu genießen. Auch schön, dachte ich mir. So ging es immer weiter, sie wollten über Transfergerüchte und das Wetter sprechen. Aber Roberts Name kam immer noch nicht auf den Tisch“, fuhr Zahavi fort.