Hertha BSC hätte den Abstieg verdient - SPORT1-Kolumne von Tobias Holtkamp

Der HSV hat sich, mittlerweile ja schon ein paar Bundesliga-Saisons her, beispielsweise echt nach Kräften und eben über Jahre darum beworben, in der 2. Liga mitspielen zu dürfen. Genauso Werder Bremen, 2019/20 und 2020/21. Also sollen sie es doch auch bekommen, denke ich dann oft. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)