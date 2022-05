David Raum spricht über BVB-Interesse - er denkt über Hoffenheim-Abschied nach

Linksverteidiger David Raum ist gleich in seinem Premierenjahr bei Hoffenheim voll eingeschlagen und hat sich durch starke Leistungen in den Kader von Hansi Flick gespielt. Der fünfmalige Nationalspieler ist in diesen Tagen als einziger „echter“ Linksverteidiger im Kurztrainingslager der deutschen Mannschaft in Marbella dabei. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)