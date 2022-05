TV-Reichweite sinkt: Drastische Einbußen bei den Öffentlich-Rechtlichen

ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky sucht derweil die Gründe für den Einbruch in der Pandemie. „Zunächst einmal schauen die Menschen weniger Fernsehen als in der Hauptcoronazeit. Deshalb ist der Verlust bei den Marktanteilen im Vergleich zur Vorsaison deutlich geringer als bei den Zuschauerzahlen. Das sportliche Spannungsmoment, das es in puncto Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga leider in dieser Saison wieder nicht gab, spielte sicherlich eine Rolle“, sagt Balkausky zu DWDL.de.