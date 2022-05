Völler hält nichts von Play-offs in der Bundesliga

Der scheidende Sport-Geschäftsführer Rudi Völler von Bayer Leverkusen hat sich klar gegen mögliche Play-offs in der Fußball-Bundesliga ausgesprochen. "Diese Überlegungen sind für mich völliger Blödsinn", sagte der 62-Jährige in einem Interview mit der Funke-Mediengruppe: "Damit würde eine künstliche Spannung an den letzten zehn Tagen erzeugt, die aber ein halbes Jahr vorher fehlen würde."