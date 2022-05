Warum der FC Bayern mit Müller-Vertrag bis 2024 das richtige Signal sendet - Kommentar

Mit Joshua Kimmich schickt sich einer der „nächsten“ Generation zwar an, der Kapitän der Zukunft zu werden, aber Müller ist eben immer noch Müller, sein Wort hat Gewicht. Und die meisten seiner Mitspieler beschreiben ihn als coole Socke und Entertainer, der aber immer gewinnen will, sobald es in den Wettkampf-Modus geht – nicht nur in der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Champions League, sondern selbst wenn er mit seinen Kollegen auf dem Golfplatz steht, Schafkopf spielt oder bei Auswärtsfahrten mit an der Konsole Mario Kart zockt.