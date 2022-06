Bundesliga: BVB-Neuzugang Haller in der Kritik - Das sagt ein Ajax-Experte

Das Treiben rund um Ajax beobachtet er für verschiedene Medien bereits seit rund 30 Jahren. Er kennt den Klub und dessen Ansprüche also in- und auswendig. „47 Tore in anderthalb Jahren - das sollte alles sagen. Wenn man die reine Statistik bewertet, dann ist Haller unumstritten“, erklärte de Jager im Gespräch mit SPORT1.