Bundesliga: David Raum zum BVB? Transfer droht zu platzen - Konkurrenz gibt Gas

Zwar hat der BVB weiterhin Interesse am 24 Jahre alten Linksverteidiger, doch nach SPORT1-Informationen sind auch finanzstärkere Premier-League-Klubs hinter ihm her. Unter anderem Manchester United, Newcastle United und West Ham United ziehen einen Transfer ernsthaft in Erwägung.