Bundesliga: Edin Terzic bittet bei Borussia Dortmund zum Trainingsauftakt

Das Quintett hat, wie auch acht weitere Nationalspieler, noch ein paar Tage Extra-Urlaub. Erst am 8. Juli werden sie in Dortmund ins Teamtraining einsteigen, mit voller Kraft daran arbeiten, dass in der kommenden Saison begeisternder Fußball gespielt und allen voran in den Pokal-Wettbewerben besser abgeschlossen wird. Von den Neuzugängen war nur Ersatzkeeper Alexander Meyer (kam von Jahn Regensburg) dabei.