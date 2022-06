Burkardt deutet Verbleib in Mainz an

Er glaube zwar, "dass jeder Spieler danach strebt, so hoch zu kommen wie möglich und irgendwann mal international zu spielen", so Burkardt: "Aber man muss sich auch im Klaren sein, was man gerade hat." Seine Leistung in der vergangenen Bundesligasaison, in der er elf Treffer erzielte, bewertete er mit der Note 2+. "Klar hätten es noch mehr Tore sein können, wenn man genau hinschaut, aber insgesamt kann ich sehr zufrieden sein", sagte er.