Jude Bellingham Englands einziger Lichtblick - Real und Liverpool wohl an BVB-Star interessiert

„Irgendwann in seiner Karriere wird er den Ballon d‘Or gewinnen“, meinte der ehemalige Weltklasse-Verteidiger auf seinem eigenen YouTube-Kanal: „Jude hat noch alle Zeit der Welt, aber er ist schon ein extrem beeindruckender Spieler.“ Was der Junge mit 18 Jahren bereits geleistet habe, sei „bemerkenswert“, so Ferdinand. Am Mittwoch veröffentlichte die italienische Zeitung Tuttosport die 100 Nominierten für den Golden Boy. Bellingham dürfte nicht die schlechtesten Chancen auf die begehrte Auszeichnung haben.