Nations League: Heftige Pleite für England gegen Ungarn! Belgien besiegt Polen, Niederlande gewinnt gegen Wales

Die Three Lions straucheln nach der 0:4 (0:1)-Heimpleite in Richtung Abstieg, Ungarn stürmte mit an die Spitze der Deutschland-Gruppe. Zwischen der Niederlande und Belgien deutet sich in der Gruppe A4 ein Kampf um den Playoff-Platz an. Beide Teams erfüllten am Abend ihre Pflichtaufgaben. (DATEN: Tabellen der Nations League)