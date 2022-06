Schalke 04 stellt neuen Trainer Frank Kramer vor - Pressekonferenz im Liveticker

Aufstiegs-Held Mike Büskens, der die Knappen nach der Entlassung von Dimitrios Grammozis zurück in die Bundesliga führte, wird Schalke 04 weiterhin erhalten bleiben. Der „Eurofighter“ will jedoch wieder in die zweite Reihe und wird in Zukunft vermutlich als Co-Trainer auf der Bank sitzen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)