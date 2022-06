Schalke-Held Rodrigo Zalazar: So teuer wäre er für Eintracht Frankfurt

Bereits die ersten Schritte in der neuen Umgebung waren vielversprechend, wie er zuletzt auch im SPORT1-Interview beschrieb: „Bei Schalke hatte ich sofort ein super Gefühl. Ich erinnere mich noch gut daran, als mich Rouven Schröder angerufen hat. Ich saß in der Kabine in Frankfurt und habe einen FaceTime-Call bekommen, die Nummer kannte ich jedoch nicht. Auf einmal war Rouven dran. Er hat mir seinen Plan erzählt und gesagt, dass ich für diesen Klub enorm wichtig sein werde. Das hat mich begeistert.“