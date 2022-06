Schalke: So viel Risiko steckt in Alexander Schwolow - Torwart kommt auf Leihbasis von Hertha BSC

Mit Schwolow, da sind sich die Schalke-Bosse um Sportchef Rouven Schröder einig, soll man einen Volltreffer gelandet haben: „Mit Alexander haben wir einen erfahrenen Keeper für uns gewonnen, der unserer Mannschaft Stabilität verleihen wird. Er hat auf all seinen bisherigen Stationen bewiesen, welche Qualität in ihm steckt“, sagt Schröder. „Wir sind davon überzeugt, dass er unser Torwartteam verstärken und dazu beitragen wird, unser Ziel in der kommenden Saison zu erreichen.“