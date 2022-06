Werder Bremen: Ehemaliger Insider Dörrfuß über Zusammenarbeit mit Kohfeldt

Dörrfuß erinnert sich gerne an die Zeit an der Weser, wo es nach der Bundesliga-Rückkehr in der nächsten Saison wieder Erstligafußball geben wird. „Flo und ich kannten uns noch aus dem Team mit Viktor Skripnik. Es war ein sehr enges und vertrauensvolles Verhältnis. Und das war auch so, als Flo Cheftrainer bei Werder wurde“, sagt Dörrfuß über Kohfeldt im Gespräch mit SPORT1.