10-Millionen-Fehler bei Eintracht Frankfurt? Problemfall Jens Petter Hauge

In seiner ersten Eintracht-Spielzeit kam Hauge zwar auf 38 Einsätze, allerdings stand er nur elfmal in Bundesliga und Europa League in der Startelf. Der Allrounder fiel in der Hinrunde zwar noch mit drei Treffern positiv auf. Wichtig war auch eine Situation im Europa-League-Halbfinale gegen West Ham United: Er provozierte die Rote Karte beim 1:0-Heimsieg.