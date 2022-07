BVB: Transfer nach Haller-Schock? Das sagt Adeyemi

„Ersetzen müssen wir niemanden. Wir versuchen, weiter Fußball zu spielen, vielleicht mit einer anderen Formation oder jemand anderem im Sturm“, sagte der 20-Jährige am Donnerstag im Trainingslager in Bad Ragaz in der Schweiz. „Die Qualität dazu haben wir.“ (BERICHT: Suárez wurde BVB angeboten)