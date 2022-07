Bundesliga: BVB-Stürmer Donyell Malen im SPORT1-Interview über Haaland, Terzic, de Ligt und seine Ziele

Malen: Bitte lassen Sie mir das Interview zukommen. Ich bin sehr interessiert daran. Mino hat eine große Lücke in meinem Leben hinterlassen. Es ist unglaublich traurig, dass er nicht mehr da ist. Er hat mich seit ich 14 Jahre alt bin begleitet. Er hat immer gesagt: „Happy in life, happy in football!“ Wenn du glücklich bist in deinem Leben, dann wirst du auch auf dem Platz glücklich und zufrieden sein. Wenn du nicht glücklich bist, spielst du auch nicht glücklich. Das ist eine wichtige Sache, an die ich mich immer wieder erinnere. Auch wenn es mal nicht so gut läuft sportlich – es ist nur Fußball. Sei glücklich im Leben und dann läuft es mit Sicherheit auch auf dem Platz wieder.