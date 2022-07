Bundesliga: Dieser Bayern-Stürmer will nach dem Tel-Transfer weg

32 Einsätze, 23 Torbeteiligungen: Hinter Joshua Zirkzee liegt eine äußerst erfolgreiche Saison beim belgischen Rekordmeister RSC Anderlecht. Eine Saison, an die der niederländische Stoßstürmer anknüpfen möchte. Beim FC Bayern sieht er jedoch kaum Chancen darauf. Und deshalb will Zirkzee den Rekordmeister nach SPORT1-Informationen in diesem Sommer erneut verlassen.