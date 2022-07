FC Bayern: Transfer Fix! FC Bayern verpflichtet Sturm-Juwel Mathys Tel

„Mathys Tel ist eines der größten Talente in Europa, ein sehr schneller, technisch starker und vielseitiger Stürmer“, kommentierte Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic den Neuzugang in der Pressemitteilung des Klubs: „Wir haben ihn schon lange beobachtet und konnten ihn jetzt überzeugen, seine nächsten wichtigen Schritte in München bei uns zu setzen.“ (Hier geht‘s zur Pressemitteilung des FC Bayern)