BVB: Das neue Auswärtstrikot ist da! Neues Jersey spaltet die Fans

Diese Muster soll an die Fahnen der Fans des BVB erinnern, welche die Spieler in jedem Spiel begleiten sollen. Ausrüster Puma bestückte das 100% Polyester-Trikot zudem mit dünnen gelben Ringen an den Ärmeln sowie am Kragen. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)