BVB: Der beispiellose Absturz des Nico Schulz bei Borussia Dortmund

In Dortmund kam er nie richtig in Tritt. Vier der ersten sieben Ligaspiele für den BVB verpasste er wegen einer Fußverletzung. Danach kam er über die Rolle eines Ergänzungsspielers nicht hinaus. In der Rückrunde musste er erneut für fünf Spiele wegen einer Muskelverletzung pausieren, was die Premierensaison für Schwarz-Gelb endgültig zum Flop werden ließ.