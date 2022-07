BVB: Nico Schulz nach Italien? Das ist dran an den Gerüchten um einen Wechsel zu Lazio Rom

In der vergangenen Saison stand er bei der Borussia nur in 16 Bundesliga-Spielen auf dem Platz, davon lediglich neunmal von Beginn an. Insgesamt kam er auf 24 Pflichtspiel-Einsätze, in denen er drei Tore vorbereitete. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)