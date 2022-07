Borussia Dortmund: Dieser Rückkehrer begeistert Reus

„Meine Vorfreude ist gigantisch“, sagte Reus am Samstag im Trainingslager in Bad Ragaz: „Der Junge hat eine wahnsinnige Leidenszeit hinter sich und ich weiß selbst, wie hart sowas sein kann. Man merkt sehr, wie er sich freut, wieder dabei zu sein ? am Ball, auf dem Rasen, in der Kabine.“