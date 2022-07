BVB: Kehl sucht Mentalität und kündigt Verkäufe an

„Uns war wichtig, ein Gefühl zu bekommen: Wie denken die Jungs? Was fühlen die? Wie gehen sie mit schwierigen Situationen um?“, sagte Kehl am Montag im Trainingslager in Bad Ragaz/Schweiz über die Sommer-Zugänge. „Da hatten wir bei allen Neuen ein sehr gutes Gefühl.“