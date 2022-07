BVB: Sébastien Haller träumt als Nachfolger von Erling Haaland von neuer Büffelherde

In Dortmund will Haller an die erfolgreiche Zeit in der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt anknüpfen. Zwischen 2017 und 2019 war der 1,90-Meter-Hüne zusammen mit Luka Jovic und Ante Rebic Teil der berühmten „Büffelherde“, die 2018 den DFB-Pokal holte.