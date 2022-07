FC Bayern: Robert Lewandowski schwärmt von Zahavi: "Unglaublich"

„Ich habe zwölf Jahre in Deutschland gelebt, acht Jahre bei Bayern München gespielt. Ich kann mit ruhigem Gewissen und klarem Herzen sagen: Ich habe alles für den Verein gegeben, was in meiner Macht stand“, sagte Lewandowski der Sport Bild: „Diese Geschichte wird für immer bleiben, ich werde das nie vergessen. Die Erlebnisse, die Titel, die Tore. Ich habe hier nicht nur Kollegen, sondern Freunde gefunden, mit denen ich in Kontakt bleiben möchte.“ (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)