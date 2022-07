FC Bayern: Thomas Müller verabschiedet Robert Lewandowski kurios

Von Müllers 21 Assists in dieser BL-Saison mündeten neun in einem Lewandowski-Tor. Auch in der abgelaufenen Spielzeit setzte sich diese kongeniale Zusammenarbeit fort. Von den 50 Pflichtspieltoren des siebenmaligen Torschützenkönigs in Deutschlands Eliteliga wurde jedes fünfte von Müller aufgelegt.