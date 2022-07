"Macht er sensationell": Mario Götze erklärt besonderes Verhältnis zu Jürgen Klopp

Klopp war sein erster Förderer, der ihn in Dortmund zum Star formte - schon in jungen Jahren. „Er hat das erfüllt, was ich in diesem Moment gebraucht habe und hat mir einfach das Vertrauen gegeben. Das ist das Wichtigste, dass du am Anfang einen Trainer hast, der dir 100 Prozent Rückendeckung gibt.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)