Mit Mathys Tel geht der FC Bayern eine Wette auf die Zukunft ein - Kommentar von Kerry Hau

Auch an den Worten von Trainer Julian Nagelsmann („Mit zehn Toren in seiner ersten Saison wäre ich zufrieden“) wird deutlich, dass die Bayern viel von Tel halten und viel mit Tel vorhaben. Nicht nur erst in ein paar Jahren, sondern schon jetzt. Neben Nagelsmann traut auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic dem Youngster auf Anhieb Bundesliga zu, hat ihm in den Gesprächen Einsätze zugesichert. (Tel beteiligt sich an der Ablöse)