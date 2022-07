Oliver Kahn mit Ansage zu Bayerns Stürmerfrage - diese Optionen haben die Münchner

Zumal der aktuelle Kader diverse Möglichkeiten im Sturmzentrum biete. Es sei nicht so, dass „wir da nicht auch noch Optionen in der aktuellen Mannschaft haben“, sagte Kahn und zählte drei Namen auf: „Joshua Zirkzee ist noch da, Eric Maxim Choupo-Moting, dann der junge Mathys Tel, der unglaublich gut trainiert. Wir hätten da Möglichkeiten.“ Zirkzee will den Klub nach SPORT1-Infos allerdings noch verlassen.