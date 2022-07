Schalke 04: Alex Kral - Wunschspieler kommt per Sonderregelung

In der vergangenen Spielzeit war er an West Ham United ausgeliehen. Bei den Hammers wurde Kràl aber nicht glücklich. Ganze fünf Mal stand er für den Klub aus London auf dem Feld - dreimal in der Europa League und je einmal in der Liga und im FA Cup. 147 Pflichtspielminuten sammelte er auf der Insel. Sein Marktwert fiel in dieser Zeit von zehn auf sieben Millionen Euro.