Schalke 04: Millionen-Geldsegen! Malick Thiaw vor Wechsel zum AC Mailand

Nach SPORT1-Informationen steht der AC Mailand kurz vor der Verpflichtung des Innenverteidigers. Auch die Gazzetta dello Sport und Gianluca di Marzio berichteten bereits über eine Einigung. Der Wechsel ist so gut wie durch, es sind noch letzte Details mit dem Spieler zu klären. Der 21-Jährige wird am Montag zum Medizincheck in der Modemetropole erwartet. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)