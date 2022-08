Bundesliga: 1. FC Köln trotzt Wirbel um Anthony Modeste und stellt Vereinsrekord auf

Die Königsblauen, die ihr bis dato letztes Bundesligaspiel am 22. Mai 2021 ebenfalls in Köln bestritten hatten, waren früh in Unterzahl: Der Ex-Kölner Dominick Drexler (35.) hatte nach Videobeweis die Rote Karte gesehen. Der Anschluss durch Marius Bülter (76.) änderte nichts. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)