Bundesliga: Wird Timo Werner in Leipzig wieder glücklich?

In den vergangenen Jahren hat sich der Fokus der RB-Spielweise etwas verändert. Leipzigs Trainer Domenico Tedesco setzt mehr und mehr auf Ballbesitz-Fußball, will mit Leipzig die Partie dominieren und lenken. Trainerlegende Winfried Schäfer sieht darin ein Problem für Werner: „Er ist kein Spielertyp, der die Bälle halten kann. Er ist mehr der Typ, der auf Konter spielt. Ich weiß nicht, wie er jetzt in Leipzig hineinpasst“, erklärte er in Rudi Brückner – Der Talk am Montag auf SPORT1.