BVB: Anthony Modeste mit katastrophaler Bilanz! Von Köln gekommener Stürmer wie ein Fremdkörper

Für Köln-Trainer Steffen Baumgart ist das übrigens kein Wunder. Er stichelte bei DAZN gegen seinen ehemaligen Torjäger: „Die Verantwortung auf dem Platz hatten ein Jonas Hector, ein Florian Kainz, ein Benno Schmitz. Das, was Tony im letzten Jahr ausgezeichnet hat, war die Mannschaft in seinem Hintergrund. Wir sehen es ja gerade, wenn eine Mannschaft eben nicht so agiert, dann schießt du vielleicht auch nicht so viele Tore wie vorher. So deutlich muss man es sagen.“