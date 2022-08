BVB bedient: "Brutal dämlich!" Stimmen und Reaktionen zur Pleite gegen Werder Bremen

... über seinen emotionalen Jubel: „Ich bin eigentlich schon einer von der ruhigeren Sorte. Wenn dann aber ein Tor passiert, darf das auch mal anders aussehen. Das sind einfach Momente der absoluten Freude und da bin ich dann auch nicht ruhig. Um diese Momente im Stadion zu erleben, ist man Sportler oder Fußballer geworden. Es ist für jeden Spieler und jeden, der mit dabei ist, ein Kindheitstraum, der in Erfüllung gegangen ist. Es ist ein Kindheitstraum, hier überhaupt vor ausverkauftem Haus spielen zu dürfen bei dieser Atmosphäre. Wenn du dann noch so einen Spielverlauf auf die Beine stellst, ist das sicherlich das i-Tüpfelchen. So ein Spielverlauf und so ein Erlebnis kann man sich nicht einmal als Kind ausmalen.“