BVB-Fans sammeln Geld für Ronaldo-Verpflichtung: "Einmalige Gelegenheit"

Er erklärt weiter: Aufgrund der Situation in Manchester ergebe sich „die einmalige Gelegenheit, den 5-maligen Weltfußballer des Jahres in die Bundesliga zu holen“. Damit spielt er darauf an, dass Ronaldo United diversen Medienberichten zufolge gerne verlassen würde - unter anderem, um weiter in der Champions League spielen zu können.