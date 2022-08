Ex-Bayern-Boss Hoeneß erinnert sich: "Deshalb schrieb ich meine Kündigung"

Nur wenige Tage nach dem Absturz setzte sich Hoeneß wieder in einen Flieger. „Das war ein Test: Wie ist es, wenn ich in einen Flieger steige? Wie sollte ich den Job weitermachen, ohne zu fliegen?“, erinnert sich Hoeneß: „Ich hätte alles aufgeben müssen. Nach ein paar Wochen war ich dann in der Tretmühle wieder drin. Habe jedoch die Konsequenz gezogen, dass ich nicht mehr in kleinen Maschinen fliege.“