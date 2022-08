FC Bayern: "Absoluter Clásico" - Effenberg schwärmt vor Spiel gegen Gladbach von Farke und spricht über Trapp-Entscheidung

„Ich hatte immer Spaß. Egal ob ich im Gladbach-Trikot gegen die Bayern gespielt habe, oder andersherum. Die Duelle, die damals noch am Bökelbergstadion ausgetragen wurden, waren immer voller Spannung und aufgeladen. Für mich ist das Duell der Ur-Klassiker. Wenn man zurückdenkt an Duelle in den 1970ern mit Berti Vogts, Günter Netzer und vielen anderen großen Spielern, die damals das Gladbach-Trikot getragen haben, dann erinnert man sich immer an einen harten Kampf mit Bayern München. Ich sehe das als den absoluten Clásico in der Bundesliga.“