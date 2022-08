FC Bayern: Gute Nachrichten von Leon Goretzka

Joshua Kimmich schwärmte nach dem Sieg gegen RB auf SPORT1-Nachfrage regelrecht von Sabitzer: „Er hat sich super entwickelt. Die letzte Saison lief sehr unglücklich für ihn. In dieser Saison hat man von Anfang an gemerkt, dass er im Training hungrig ist“, berichtete Kimmich: „Er ist immer einer der Besten. Es ist nie so, dass er mal einen Tag hat, an dem er stark abfällt.“