FC Bayern: Deutliche Botschaft an Zirkzee! PK mit Nagelsmann vor Spiel gegen Gladbach zum Nachlesen

„Es ist ein Spitzenspiel, wenn man die tabellarische Situation nimmt. Gladbach ist gut gestartet, haben die Gegner nicht in allen Spielen an die Wand gespielt. Sie haben viel Ballbesitzt, ich weiß, dass ihr Trainer das gerne möchte und es in Norwich ein Markenzeichen war. Man sagt, Ballbesitz schießt keine Tore, aber mit Ballbesitz kriegst du auch keins. Wir haben ein sehr gutes Selbstvertrauen. Ich bin sehr zufrieden mit der Mannschaft, es ist eine Menge Spannung drin. Was mich am meisten freut: Man spürt eine gute Energie in der Mannschaft. Wenn wir diese Energie haben, sind wir schwer zu schlagen.“