FC Bayern: Enthüllt! Lewandowski besuchte Kahn und Salihamidzic

Bereits am Montag hatte Lewandowski noch einmal die Allianz Arena besucht, um 9.09 Uhr am Dienstagmorgen fuhr er dann in seinem roten Dienst-Auto an der Säbener Straße vor. Keine zwei Stunden später war das Kapitel FC Bayern endgültig geschlossen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)